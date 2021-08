Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea restrictiilor a adus in discutie reintoarcerea la birou a angajatilor, care in ultimul an si-au mutat activitatea acasa, insa, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare, o mare parte dintre acestia prefera sa lucreze in continuare remote.

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a transmis ca actualul guvern nu a beneficiat niciodata de „dreptul moral” de a guverna si ca motiunea de cenzura provoaca „frisoane” pentru ca guvernarea este „macinata de scandaluri zilnice”.

- La 101 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon și la 103 ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, romanii din Romania iși revendica dreptul de a beneficia de invațamant in limba materna pentru orice specializare de la clasele de meserii, dreptul de a ridica catarg cu drapel romanesc pe domeniul…

- Deputatul bacauan USR PLUS Cristian Ichim a transmis un mesaj celor mici de Ziua Copilului, dar a subliniat și faptul ca astazi este și Ziua Internaționala a Parinților, sarbatoare recunoscuta de ONU la nivel mondial. In prima zi de vara celebram... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi in intreaga lume este marcata Ziua Internaționala a Copiilor, iar cu acest prilej, liderul Platformei DA a venit cu mesaj de felicitare. ”E o greșeala sa crezi ca un copil, pentru ca e mic, poarta in el vise minuscule, a spus marele George Enescu. Le doresc tuturor copiilor țarii, de Acasa și…

- Socata este o bautura racoritoare, extrem de delicioasa, care se prepara in perioada mai-iunie, deoarece este perioada de inflorire a socului. Cum faci acasa cea mai gustoasa socata Aceasta bautura naturala se prepara cel mai bine din flori proaspete. Bautura se mai prepara și iarna sau toamna, insa…

- Românii au cumparat anul trecut 600.000 de frigidere din toate marcile, iar prețul mediu este de 1.250 lei. Samsung a lansat acum în România gama numita Bespoke care cuprinde frigidere la care pot fi personalizate diverse lucruri, un exemplu fiind ca panoul frontal poate fi înlocuit…

- Daca ești printre cei care - Din diverse motive de calitate sau siguranța nu beau direct apa de la robinet; - Iși cumpara apa de la magazin in PET-uri de 2 sau 5 litri și o cara acasa; - Merg prin țara și vad mormanele de PET-uri de prin rauri sau de…