- Jandarmii au intervenit in forta in Piata Victoriei la protestul ce s-a dorit a fi unul pasnic. Un tanar s-a ales cu o gaura in picior, cauzata de un proiectil folosit de jandarmi in timpul confruntarilor cu manifestantii.

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Peste 2.000 de persoane au participat, duminica seara, la un miting organizat de Rezistenta, Insistam, Initiativa Ro, in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii au scandat lozinci impotriva Guvernului si a PSD, precum "PSD, ciuma rosie", "Hotii, hotii", "Cuib de hoti si mafioti", "Suntem uniti,…