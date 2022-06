Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Eroilor este sarbatoare naționala in Romania pentru comemorarea barbaților și femeilor care au murit in timp ce serveau in forțele armate. Ziua Eroilor coincide cu sarbatoarea ortodoxa dedicata Inalțarii Domnului.

- Primaria Municipiului Carei, prin Direcția de Cultura a Municipiului Carei, organizeaza joi, 2 iunie 2022, incepand cu ora 12.00, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din municipiul Carei, un moment solemn dedicat Zilei Eroilor. Manifestarea va cuprinde o Slujba de pomenire a eroilor neamului,…

- Primaria Municipiului Ploiești și Garnizoana Ploiești organizeaza o serie de manifestari prilejuite de "Ziua Eroilor", joi, 02 iunie 2022. Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de "sarbatoare naționala" și s-a stabilit sa fie marcata in cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Sarbatori…

- Primaria Municipiului Dej și Garnizoana Dej organizeaza joi, 2 iunie, cu prilejul Zilei Eroilor, zi proclamata Sarbatoare Naționala a Poporului Roman, in Ziua Inalțarii Domnului, ceremonii militar religioase de comemorare a eroilor Romaniei. Evenimentele dedicate acestei zile se vor desfașura dupa urmatorul…

- COMUNICAT DE PRESA Subprefecții Ioan Corneliu Salișteanu și Adrian Chițescu au participat, astazi, la Ceremonia publica militara si religioasa, cu depuneri de coroane și jerbe de flori, organizata cu ocazia Post-ul Ceremonie militara și religioasa, la Garnizoana Targoviște, cu ocazia zilei de 9 Mai…

- Luni, 9 mai in Parcul "Regina Maria" se desfasoara mai multe manifestari cu caracter militar si religios, cu ocazia Zilei Europei, Zilei Independentei Romaniei si Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de al Doilea Razboi Mondial. La eveniment este prezent si prefectul judetului Constanta,…

- In Romania, 1.748 veterani de razboi mai sunt astazi in viața, iar dintre aceștia, 40 sunt in Argeș. In semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apararea independenței, suveranitații, integritații teritoriale si a intereselor Romaniei, pe 29 aprilie este marcata Ziua veteranilor de razboi. …

- O ceremonie militara si religioasa a fost organizata, miercuri, de Ziua detinutilor politici anticomunisti din perioada 1944 - 1989', la monumentul "Aripi" din Piata Presei Libere, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…