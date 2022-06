Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul „Gala Bute”, ca „se pare ca nu exista justitie” pentru ea in Romania sau Bulgaria. Udrea le-a mai spus jurnalistilor, pe…

- O noua ”tranșa” de deșeuri ce ar fi trebuit sa ajunga in Romania a fost oprita de Poliția de Frontiera și Garda de Mediu in Vama Giurgiu. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu, luni, 30 mai, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera au oprit pentru control, pe sensul…

- Italia ar putea livra Ucrainei arme și drone și sa trimita militari in zona de granița in țarile vecine Ucrainei. Dupa cum noteaza Corriere della Sera, „Italia este pregatita sa desfașoare alți soldați la granița cu Ucraina, dar și sa puna la dispoziție autoritaților de la Kiev arme tehnologice precum…

- Amatorii de distracție in aer liber pot participa timp de trei zile la Festivalul Internațional de Zbor și Sport Extrem Comana 2022, in județul Giurgiu, la doar 40 de minute de București. Organizatorii au pregatit zboruri de agrement pentru participanți dar și numeroase delicatese din culturi bio locale.…

- Curtea de Apel din Sofia a amanat marti audierea in cazul de extradare a Elenei Udrea, fostul ministru al turismului din Romania, pana pe 18 mai, dupa ce unul dintre avocatii ei nu a reusit sa ajunga la tribunal din cauza unei probleme medicale, iar Udrea a cerut ca noi dovezi sa fie luate in considerare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca a discutat cu premierul Bulgariei, Kiril Petkov, despre construirea unui nou pod peste Dunare, dar si despre dragarea fluviului. ”In ceea ce priveste subiectele de pe agenda comuna, prioritare pentru noi care vor seta si vor aranja tot ceea ce urmeaza sa…

- Judecatorii bulgari au amanat pronuntarea sentintei in cazul fostului ministru al Transporturilor, Elena Udrea, cu cinci zile. Astfel, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie la ora 14.30. Judecatorii au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena…

- Fostul ministru Elena Udrea urmeaza sa fie audiata, miercuri, la Blagoevgrad de trei judecatori, in cadrul procesului de extradare. Decizia nu va fi definitiva și poate fi contestata la o instanța superioara. Elena Udrea va sta in arest preventiv cel puțin pana joi, cand va fi judecata contestația pe…