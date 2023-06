Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de militari din judetul Covasna, insotit de cativa civili iubitori de drumetii montane, va urca joi, 22 iunie, pe varful Caraiman din Muntii Bucegi, pentru a duce drapelul tricolor la Crucea Eroilor. Comandantul Centrului Militar Judetean si al Garnizoanei Sfantu Gheorghe, lt col Dorin Neagu…

- Militari apartinand fortele terestre vor efectua saptamana aceasta exercitii in poligonul militar din Sfantu Gheorghe, a anuntat conducerea Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia", potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, exercitiile incep luni, iar in cadrul acestora se va folosi munitie…

- 9 mai 1877, data la care Mihail Kogalniceanu rostea pentru prima data, in plenul Adunarii Deputatilor, Declaratia de Independeta a Romaniei. Actul stabilea inscrierea definitiva a Romaniei pe harta Europei. Afirmarea Romaniei avea sa fie implinita, in lunile urmatoare, de Armata, pe campurile de batalie…

- Militari apartinand trupelor terestre si aeriene vor efectua, saptamana aceasta, exercitii in poligonul militar din municipiul Sfantu Gheorghe, a anuntat conducerea Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia".Potrivit sursei citate, exercitiile vor incepe joi, iar in cadrul acestora se va folosi…

- Structuri din cadrul Fortelor Tereste vor desfasura, saptamana viitoare, exercitii in poligonul militar din Sfantu Gheorghe. Potrivit conducerii Batalionului 22 Vanatori de Munte "Ciresoaia", exercitiile de instruire vor avea loc in perioada 3-7 aprilie 2023, iar in cadrul activitatilor va fi folosita…

- Militari din cadrul Fortelor Terestre vor efectua, saptamana viitoare, exercitii in poligonul din Sfantu Gheorghe, a anuntat conducerea Batalionului 22 Vanatori de Munte „Ciresoaia”. Potrivit sursei citate, exercitiile vor incepe luni, iar in cadrul acestora se va folosi munitie de manevra. „Structuri…

- Municipiul Sfantu Gheorghe este singura localitate din judetul Covasna in care nu au fost solutionate cererile depuse pe Legea 10/2001, privind restituirea imobilelor nationalizate, a declarat marti, prefectul Raduly Istvan. Acesta a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca la ora actuala mai…