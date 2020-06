Ziua Drapelului – Povestea steagului tricolor

Ziua Drapelului este sarbatorita in fiecare an in data de 26 iunie. Ce semnificație au culorile de pe tricolor și care este povestea lui. Incepand din 20 mai 1998, potrivit Constituției Romaniei, Ziua Drapelului este sarbatorita pe 26 iunie. Totuși, istoria tricolorului dateaza inca de pe vremea lui Mihai Viteazul. Ziua Drapelului – Povești și legende despre tricolor Cele trei culori care apar pe steag ar fi fost folosite in documentele oficiale inca din timpul lui Mihai Viteazul si se regasesc si pe diverse structuri de scuturi si steme. Povestea tricolorului a inceput in anul 1834. Atunci, Alexandru…