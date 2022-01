Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Ziua Culturii Naționale: “Luceafarul poeziei romanești”, Mihai Eminescu, omagiat cu traire și cantec la Casa De Cultura a Studenților din Alba Iulia VIDEO| Ziua Culturii Naționale: “Luceafarul poeziei romanești”, Mihai Eminescu, omagiat cu traire și cantec la Casa De Cultura a Studenților din…

- In fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai Eminescu, „Luceafarul poeziei romanești” ajunge la inimile celor care il omagiaza. Anul acesta se implinesc 172 de ani de la nașterea celui mai mare poet roman, care, chiar daca il trecem cu vederea de-a lungul anului, se face simțit prin poemele cunoscute.…

- Mai este citita opera lui Eminescu, mai plac versurile sale, ajunse in aproape toate colturile lumii, si cat de actuale sunt scrierile sale politice? Universalitatea operei sale poetice a fost recunoscuta si de UNESCO, poemul Luceafarul a intrat in Guiness Book of Records, iar numele

- Ziua Culturii Nationale ndash; 2022Romania sarbatoreste Ziua Culturii Nationale la 15 ianuarie, data de nastere a poetului national Mihai Eminescu.Pentru Ministerul Afacerilor Externe, Ziua Culturii Nationale marcheaza debutul actiunilor de diplomatie publica si culturala organizate anual, prin reteaua…

- Casa municipala de Cultura din Reghin gazduiește vineri 14 ianuarie un eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Tot cu acest prilej, sambata, primarul și viceprimarul municipiului Reghin alaturi de șefii instituțiilor de cultura vor depune o jerba la bustului lui Mihai Eminescu . Ziua Culturii Naționale…

- Consiliul Județean Maramureș prin Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” va invita la evenimentul cultural-artistic ”La steaua care-a rasarit”, care se va desfașura online. ”Cel mai mare scriitor roman pe care l-a ivit pana acum timpul” dupa cum il descria Nicolae Iorga, Mihai Eminescu este considerat…

- Grupul Skepsis este o organizație artistica de tineret dezvoltata in jurul unei trupe de teatru nascuta in anul 2002 in mediul studențesc albaiulian și care in timp a crescut constant sub principiul teatrului de arta, atragand și promovand riguros tinere talente și bucurandu-se in prezent de o foarte…

