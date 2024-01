Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Nationale marcheaza in acest an 174 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii romane”. Ca un omagiu adus poetului, al carui destin s-a intersectat cu cel al bibliotecii din Iasi și al carui nume instituția il poarta cu mandrie și demnitate, Biblioteca Centrala…

- Biblioteca Județeana Satu Mare deschide agenda culturala a lui 2024 cu evenimente și activitați organizate in cinstea implinirii a 174 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu și care au menirea de a sublinia importanța Zile Culturii Naționale.

- Luni, 15 ianuarie 2024, Consiliul Județean Maramureș, prin Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare, va invita sa participați la evenimentul „Eminescu in conștiința contemporanilor”, sarbatorind astfel Ziua Culturii Naționale și celebrand 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu.Nicolae…

- ”La Castel va fi sarbatoare” este un vers dintr-un cantec folk... Ei bine, da, la Castelul ”Iulia Hasdeu”, din Campina, vineri, 12 ianuarie, de la ora 17.00, va fi... dubla sarbatoare, fiind marcate Ziua Campinei, care a fost pe 8 ianuarie, și Ziua Culturii Naționale, care va fi pe 15 ianuarie, ziua…

- Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale la Memorialul Ipotești In perioada 14-15 ianuarie 2024, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, aflat in subordinea Consiliului Județean Botoșani, colaboreaza cu alte instituții din județ pentru organizarea Zilelor Eminescu – eveniment…

- Un barbar a ajuns in stare grava la spital dupa un accident petrecut in vestul țarii La data de 29 noiembrie 2023, in jurul orei 03:55, un barbat de 42 ani, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe DJ 687, din direcția Deva inspre Hunedoara, in condiții ce vor fi stabilite pe parcursul cercetarilor,…

- Accident de circulatie astazi la iesirea din Orastie, judetul Hunedoara, pe DN 7, spre Deva. Un motociclist a lovit un autoturism si in urma impactului a cazut pe sosea. In urma incidentului a fost apelat numarul de urgenta 112. E posibil ca motociclistul sa aiba o fractura la brat. Drumul nu a fost…