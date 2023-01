Stiri pe aceeasi tema

- Din 2023, moldovenii vor achita preturi mai mici pentru coletele trimise in Romania, potrivit unui proiect al Agenției Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Acesta urmeaza sa fie aprobat la sfarșitul acestei luni.

- Una dintre cele mai mari probleme ale crizei refugiatilor generate de invazia Rusiei in Ucraina nu a fost lipsa de ospitalitate a tarilor vecine. Din prima zi, Romania, Republica Moldova si Polonia, vecinii directi, au facut tot ce au putut pentru a-i adaposti pe cei care fugeau din fata conflictului…

- 13 percheziții au facut astazi, 7 decembrie, procurorii DIICOT, impreuna cu ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției, in București și in județul Calarași. Simultan, au fost percheziții domiciliare la opt adrese din Republica Moldova și la patru adrese din Suedia, intr-un dosar de spalare de bani…

- Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei determina tot mai multe voci de pe scena politica sa susțina și sa pledeze – mai ales, in actualul context de razboi – pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunastare (CUB), fost ambasador al Republicii…

- Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei determina tot mai multe voci de pe scena politica sa susțina și sa pledeze – mai ales, in actualul context de razboi – pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunastare (CUB), fost ambasador al Republicii…

- „Energie Vitala”, jucat la inceputul lunii la Centrul de Teatru educațional Replika, este un spectacol-manifest care pune in discuție sistemul și criza energetica, in mod special din Romania și Republica Moldova. Vasile Ernu a discutat cu regizorul acesteia, David Schwartz. Libertatea: Spectacolul…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca dosarul cu sina va disparea din Romania in 3-5 ani, acesta fiind un termen rezonabil, avand in vedere ca va fi implementat modelul deja aflat in vigoare in Republica Moldova. Burduja a explicat ca in Romania exista…

- Un proiect important care va fi finanțat in urmatorii ani in județul Iași vizeaza calea ferata Ungheni – Iași – Pașcani, in lungime de 97 km și cu o valoare estimata de 388 milioane euro.Proiectul este una dintre prioritațile incluse de guvern in Programul Operațional Transporturi (POT) pentru a primi…