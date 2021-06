Ziua Copilului - O scurtă istorie și de ce nu peste tot în lume se sărbătorește pe 1 iunie ​1 iunie a fost desemnata ca &"Ziua Copilului&" acum peste 70 de ani la Moscova de catre o organizație internaționala de femei apropiata de mișcarea comunista. Însa 1 iunie este ziua copilului în doar câteva zeci de țari, alt &"calup&" consistent de state sarbatorind pe 20 noiembrie sau mai târziu în an. În articol puteți citi despre istoria acestei zile și despre cum era 1 iunie pe timpul comunismului.



Ziua Copilului a avut începuturi religioase

Cele mai vechi informații despre o &"zi a copilului&" sunt din 1856 când în statul american… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

