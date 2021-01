Ziua comemorării victimelor Holocaustului. Pascaru: Astfel de evenimente nu trebuie să se mai repete

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului este marcata in fiecare an la 27 ianuarie. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a adresat astazi un mesaj dedicat Zilei de comemorare a victimelor Holocaustului prin intermediul unui comunicat in care reafirma faptul ca „Guvernul iși asuma…

- Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului este marcata in fiecare an la 27 ianuarie. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a adresat astazi un mesaj dedicat Zilei de comemorare a victimelor Holocaustului prin intermediul unui comunicat in care reafirma faptul ca „Guvernul iși asuma…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 25 decembrie sint: 25 decembrie — a 360-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 6 de zile. Sarbatori religioase…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 19 decembrie sint: 19 decembrie — a 354-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 12 de zile. Sarbatori…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 15 decembrie sint: 15 decembrie — a 350-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 16 de zile. Sarbatori…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 6 decembrie sint: 06 decembrie — a 341-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 25 de zile. Sarbatori religioase…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 28 noiembrie sint: 28 noiembrie — a 333-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 33 de zile. Sarbatori…

- An de an fiecare zi este unica in felul sau. Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente moldovenești ale zilei: 04 noiembrie — a 309-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 57 de zile. Evenimente 1856 — Se inființeaza Comisia Statelor alaturate…