Ziua Comemorarii si Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii, celebrate la Liceul Teoretic George Calinescu

Stiri pe aceeasi tema

- "Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 11 noiembrie 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.Sarbatorim astazi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, in semn de recunoaștere a curajului și patriotismului de care aceștia au dat dovada departe de țara…

- Prezentam, in continuare, mesajul integral:„11 noiembrie, este o zi deosebit de importanta pentru noi toti. 11 noiembrie 1918 a fost ziua care a marcat profund parcursul poporului roman. Se incheia oficial Primul Razboi Mondial, in urma armistitiului incheiat, la acea data, intre Puterile Antantei si…

- Semnificația zilei de 11 noiembrie are o importanța aparte pentru romani, profunda și valoroasa, in egala masura. 11 noiembrie – Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, o zi ce marcheaza Armistitiul intre Puterile Antantei si Germania. Astfel, lua sfarșit Primul Razboi Mondial si se creau conditiile…

- Prezentam, in continuare, mesajul integral:„11 noiembrie, este o zi deosebit de importanta pentru noi toti. 11 noiembrie 1918 a fost ziua care a marcat profund parcursul poporului roman. Se incheia oficial Primul Razboi Mondial, in urma armistitiului incheiat, la acea data, intre Puterile Antantei si…

- "Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 11 noiembrie 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații.Sarbatorim astazi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, in semn de recunoaștere a curajului și patriotismului de care aceștia au dat dovada departe de țara…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 11 noiembrie 2022, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii."Sarbatorim astazi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii, in semn de recunoastere a curajului si patriotismului de care acestia au dat dovada departe de tara…

- Ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii sunt programate, vineri, in Bucuresti, dar si in garnizoane din tara. Ministerul Apararii Naționale ( MApN ) organizeaza, cu prilejul Zilei Veteranilor , ceremonii militare si religioase in garnizoanele in care exista…

- Marcarea Zilei Veteranilor la 11 noiembrie a fost instituita pentru prima data in Romania prin Legea nr.150/2014, in semn de recunoastere a meritelor veteranilor pentru apararea intereselor Romaniei, sarbatoarea fiind redenumita, prin Legea nr. 168 din 2020, drept Ziua veteranilor din teatrele de operații.…