- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava celebreaza Ziua Bucovinei și vine in intampinarea comunitații sucevene cu evenimente culturale menite sa valorifice arta, in diferitele ei forme.Astfel, vineri, 24 noiembrie, la ora 16:00, va avea loc vernisajul expoziției de pictura Bucovina ...

- „O țara in cinci portrete” se numește filmul documentar ce va fi proiectat la Cinematograful Pacea din Gherla. Filmul descrie cu speranța o Romanie in care se intampla ceva mai bun, ziditor. Este un pas lateral fața de șuvoiul convulsiv și confuz al buletinelor de știri, dar și fața de cinismul sau…

- Membrii Cenaclului literar „Ion Apostol Popescu” din Gherla sunt deosebit de activi in aceasta toamna. Printre obiectivele oamenilor de litere din orasul de pe Somes se afla si extinderea colaborarii cu alti cenaclisti din judet. Zilele trecute, sub genericul „Dialofg literar”, la Turnul Croitorilor…

- Unul dintre artiștii cotați cel mai bine Romania, Ștefan Banica Jr., este invitat sa cante la Suceava, de Ziua Bucovinei.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat ca l-a "antamat" pe cunoscutul artist pentru a susține un spectacol la Suceava marți, 28 ...

- Paul Goma s-a nascut 2 octombrie 1935 la Mana, județul Orhei. Fiu al unui deportat in Siberia (Eufimie Goma) și al Mariei Popescu, el a resimțit profund (in anii zbuciumați de pana la refugiere și dupa, din 1944) pecetea originii sale basarabene. Forța carților sale: carți-marturii cu caracter autobiografic,…

- Romania participa la Targul de Carte de la Goteborg, in perioada 28 septembrie - 1 octombrie, avandu-i ca invitati pe scriitorul Catalin Dorian Florescu, cercetatoarea Felicia Waldman, poetul George State, editoarea Arina Stoenescu si ilustratoarea Oana Achitei.Dezbaterile si seminariile celei de-a…

- Ediția din acest an de la Buzau a celui mai mare targ de carte din Romania va gazdui in premiera un moment dedicat lansarii de carte științifica. Acesta va avea loc sambata, 23 septembrie, incepand cu ora 14.00, cand buzoienii au ocazia sa se intalneasca cu cercetatori din domeniul științelor istorice…