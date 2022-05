Ziua Asistentului Medical: Respect pentru o profesie de viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Suceava a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise ale examenului de evaluare naționala 2022. Situația statistica generala arata ca dintre cei 6.260 elevi prezenți la ambele probe, 4.037 elevi (64,49%) au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci),…

- MCCANN WORLDGROUP a lansat studiul ”CRISIS TRACKER: UKRAINE” menit sa sondeze sentimentul consumatorilor fața de actualul context geo-politic, starea lor de spirit, precum și așteptarile pe care aceștia le au de la companii in aceste momente. Studiul este numit “Crisis Tracker” deoarece urmarește sa…

- Doua gradinițe noi vor fi finalizate pana la sfarșitul anului in municipiul Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. Este vorba de Gradinița cu Program Prelungit nr. 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu și Gradinița cu Program Normal din Ițcani, din curtea școlii generale nr. 7 Grigore Ghica Voievod.…

- Biserica de lemn „Sfantul Nicolae” din Lamașeni este un lacaș de cult ortodox construit in perioada 1760-1762 in satul Lamașeni din comuna suceveana Radașeni. Edificiul religios se afla localizat in partea din vale a satului și are hramul Sfantul Nicolae, sarbatorit la data de 6 decembrie.Biserica de…

- Compania romaneasca de curierat, Sameday se alatura campaniei „Umanitatea nu are granițe”, semnate de Crucea Roșie Romana. Peste 2.400 de lockere easybox din intreaga țara sunt pregatite sa primeasca donații pentru refugiații ucraineni. Categoriile de produse care pot fi donate prin easybox sunt: produse…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, recomanda cetațenilor sa poarte masca de protecție in spațiile inchise chiar daca nu mai exista aceasta obligativitate subliniind ca el va purta masca in continuare ”din respect pentru cei care cu care intru in contact”. ”Chiar daca starea de alerta a fost…

- Situația s-a mai liniștit in Siret, la aproape doua saptamini dupa izbucnirea conflictului armat din Ucraina. Insa, munca autoritaților și societații civile continua sa fie una intensa. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, primarul Adrian Popoiu a declarat: „Lucrurile s-au calmat cumva și nu…

- Prefectul Alexandru Moldovan s-a deplasat astazi in zona Vamii Siret, unul dintre cele mai solicitate puncte de intrare in Romania a cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului. Activitațile desfașurate au urmarit realizarea unei colaborari cat mai stranse și eficiente intre toate instituțiile…