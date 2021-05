Zip Escort isi mareste echipa!

Stiri pe aceeasi tema

- O cerere de demisie cuprinde decizia angajatului de a renunța la locul actual de munca. Aceasta decizie se face in scris, iar angajatorul are obligația sa inregistreze demisia. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Demisia este documentul care atesta incheierea contractului de munca, indiferent…

- PMP considera ca, prin organizarea concursurilor la Directiile de Sanatate Publica (DSP), "USR PLUS nu incearca decat sa-si puna in aceasta functie oamenii de partid care sa faca politica dictata de la Bucuresti", arata un comunicat al Partidului Miscarea Populara. PMP apreciaza ca in acest caz "este…

- Google Earth este, fara indoiala, cea mai buna aplicație Android pentru explorarea planetei noastre. Iți permite sa zbori practic prin orașe, sa te uitați la minuni naturale precum Muntele Everest și chiar sa te bucuri de tururi ghidate cu Voyager. Google a anunțat acum cea mai mare actualizare Google…

- Capitala conduce topul județelor in privința numarului mare de persoane care iși doresc sa se vaccineze: peste 122.000 de bucureșteni sunt pe listele de așteptare, a declarat, marți, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița. Gheorghița a spus ca in prezent sunt peste…

- Acuzatii grave vin din partea DNA la adresa ofiterului Viorel Andrei Donciu, seful Permiselor Maramures, in prezent imputernicit sef la Permise Suceava.Retinut de procurorii anticoruptie si propus spre arestare, seful SPCRPCIV este acuzat de luare de mita, cumparare de influenta si acces ilegal la un…

- Traian Berbeceanu a fost numit administrator public ("city manager") al Primariei Municipiului Deva, potrivit unor surse citate de publicatia online hd24.ro. Deocamdata, informatia nu a fost confirmata oficiala. Fost politist s-a inscris in PNL in iulie 2020, cand era deja sef de cabinet al…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, magistratii au fost eliberati din functie ca urmare a pensionarii. Intre cei 10 sunt și 4 magistrați din Brașov. Este vorba despre Nicoleta Hadarean – judecator, vicepresedintele Curtii de Apel Brasov, delegata in functia de presedinte al acestei instante, Mirena…

- Mircea Moroșan este primar in HUEDIN, iar biroul il are pe str. Horea, nr. 1, jud. Cluj. Vezi telefon, email, cont de Facebook.Email primar Mircea Moroșan: [email protected] primar Mircea Moroșan: +40-264.351.548Partidul Național Liberal (PNL)Adresa birou primar Mircea Moroșan:…