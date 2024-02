Zimbri și căprioare, împreună, surprinși pe camerele Romsilva Imagini rare cu zimbri și caprioare in aceleași cadre, intr-o padure a Parcului Național Vanatori Neamț, au fost postate de Romsilva pe contul propriu de socializare. Imaginile au devenit virale adunand repede peste 3.000 de reacții și alte cateva mii de vizualizari: ROMSILVA: ZIMBRI ȘI CAPRIOARE Parcul Natural Vanatori Neamt este arie protejata constituita in 1999, cu statut de parc natural, situat in nordul judetului Neamt, la granita cu Suceava, pe raza comunelor Agapia, Baltatesti, Brusturi,Cracaoani, Vanatori Neamt, Raucesti, Pipirig și a orasului Targu- Neamt. Aici se afla 17 exemplare de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

