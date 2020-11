Stiri pe aceeasi tema

- Unii asiguratori au eliminat limita de vârsta doar la anumite tipuri de asigurari de calatorie, alții vor solicita criterii suplimentare de analiza de risc pentru persoanele de peste 70 de ani, dar sunt și societați de asigurari care se pregatesc sa majoreze prețurile la asigurarile de calatorie…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat , a vorbit despre o problema pe care o vor avea romanii care au animale de companie: ce se intampla daca au nevoie sa iasa afara pe timp de noapte? Animalele de companie pot fi plimbate toata ziua, pana la ora 23.00, cand va intra in vigoare…

- O femeie in varsta de 82 de ani a murit dupa ce casa in care locuia a luat foc. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in comuna Radauți Prut, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Botoșani, incendiul a fost observat și anunțat cu intarziere. Alarma s-a dat puțin dupa ora 01.00,…

- Guglielmo Beccuti, in varsta de 23 de ani, si-a marturisit crima, dupa o zi intreaga in care a fost supus interogatoriilor. Tanarul este acuzat de crima și de profanare. Din primele informații, se pare ca Guglielmo avea o relatie foarte tensionata cu tatal sau in varsta de 61 de ani. Avea…

- Politia scotiana a deschis o ancheta dupa ce o masina care ii apartine portarului echipei Glasgow Rangers, Allan McGregor, a fost incendiata in fata casei sportivului, aflata la periferia orasului Glasgow, relateaza bbc.com, relateaza News.ro.Incidentul a avut loc joi seara, la ora 22.40.…

- Cadavrele lor au fost descoperite la sfarsitul saptamanii trecute in padurea Pandamasuwe (vest), intre Parcul Hwange, aproape de frontiera cu Botswana si Cascada Victoria. Garzile forestiere se tem de otravirea tinerelor animale, in varsta de 2 si 6 ani, de braconieri. Dar niciun alt animal, inclusiv…

- Desi aveau sufieciente dovezi care sa-l incrimineze pe fiul judecatoarei, politistii au fost nevoiti sa pazeasca toata noaptea poarta si gardurile locuintei judecatoarei si asta pentru ca nu puteau intra sa-l salte pe fiul acesteia. Fiind vorba de un magistrat aveau nevoie de un mandat aviz de la…

- Perioada de izolare a pus la grea incercare cuplurile. Modul in care comunici cu partenerul de viata poate face diferenta dintre divort sau o casnicie fericita. Daca unii au plecat in vacanta, dupa aceasta perioada de izolare, altii au avut nevoie de consiliere in cuplu.