Zilelor Europene ale Arheologiei, marcate la Constanta. Ce surprize a pregatit Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie

- Consiliul Judetean Constanta, prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", organizeaza evenimentul cultural "Vestigii" ndash; expozitie de fotografie si obiecte de patrimoniu, in colaborare cu fotograful Mircea Stoian si Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.Potrivit organizatorilor,…

- Detalii si aspecte doar intuite pana acum sunt puse in lumina prin proiectul "Sejururile estivale la Constanta si la Mamaialdquo;, implementat de Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta in parteneriat cu Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Serviciul Judetean al Arhivelor…

- Sambata, 13 mai, incepand cu ora 19:00, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC invita iubitorii de cultura din municipiul si judetul Constanta sa participe la evenimentul european Noaptea Muzeelor, ajuns la cea de a XIX a editie. Initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta,…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, in parteneriat cu Primaria Orasului Murfatlar si cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta, invita publicul la vernisajul expozitiei "SIMBOLURI MONOCROME: BASARABI ndash; MURFATLAR", vineri, 12 mai 2023, ora 12:00, la Casa de Cultura Murfatlar."In…

- Potrivit unui comunicat de presa, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta organizeaza o suita de evenimente dedicata zilei de 10 mai ndash; Ziua Regalitatii. In fiecare an in Romania este marcata la acceasta data Ziua Regalitatii, legiferata drept sarbatoare nationala de catre Camera Deputatilor,…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, in parteneriat cu Primaria Orasului Murfatlar si cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta, organizeaza expozitia ,,Simboluri monocrome: Basarabi Murfatlar", vineri, 12 mai 2023, ora 12:00, la Casa de Cultura Murfatlar.Complexul de bisericute, chilii,…

- In acest weekend, Teatrul de Stat Constanta a programat doua reprezentatii ale spectacolului "Universuri paralele" de David Lindsay Abaire, in regia lui Radu Iacoban: sambata, 8 aprilie, de la ora 19:00 si duminica, 9 aprilie, la MATINEU, de la ora 12:00.Reprezentatia de sambata, de la ora 19, este…

- Dupa terminarea facultatii, Angela Pop a fost profesoara la Liceul "Spiru Haret" Tulcea A detinut functia de muzeograf la MINAC timp de 12 ani Prin specificul activitatii profesionale s a ocupat de: cunoasterea istoriei moderne si contemporane a Dobrogei si elementele specifice administratiei judetelor…