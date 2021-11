„Zilele Sf. Nectarie” la Hârja Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Harja”, din comuna Oituz, organizeaza, in perioada 8-10 noiembrie, ciclul de manifestari „„Zilele Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina”. Asociația este binecuvantata, din anul 2015, cu sfintele moaște ale Sfantului Ierarh Nectarie. Praznicul Sfantului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina va uni credincioșii Complexului de servicii socio-medicale […] Articolul „Zilele Sf. Nectarie” la Harja apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

