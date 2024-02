ADID Timiș anunță un nou pas în proiectul centrului de colectare deșeuri de la Jimbolia Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș, titular al proiectului „INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORAȘUL JIMBOLIA, JUD TIMIȘ”, propus a fi amplasat in orașul Jimbolia, teren identificat prin extras CF nr. 406385, nr. Top. 406385 Jimbolia, jud. Timiș anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timiș, […] Articolul ADID Timiș anunța un nou pas in proiectul centrului de colectare deșeuri de la Jimbolia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

