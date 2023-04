Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de muzica au ocazia de a se bucura de o gama de artiști speciali la festivalul Sara pe Deal din Botoșani. Astfel, melomanii pot trai o experiența de neuitat, savurand orice moment oferit de cantareții lor preferați.

- Urmeaza un final de saptamana incarcat de evenimente religioase care vor avea loc de Zilele Orașului. Punctul principal care va atrage credincioșii botoșaneni urmeaza sa fie Biserica Sfantul Gheorghe din municipiu.

- In saptamana in care s-au sarbatorit 105 ani de la unirea Basarabiei cu Romania, filarmonicile de dincolo și de dincoace de Prut au construit un pod muzical intre cele doua țari care candva au fost una singura.

- Biserica ”Buna Vestire” din Botoșani a fost ințesata de oameni sambata la ora 13:00. Sute de credincioși s-au strans aici pentru a participat la a XIII – a ediție a ”Marșului pentru viața”.

- Luna martie, luna dedicata femeilor și sarbatorita an de an de The Woman, regasește comunitatea in acest an celebrand leadershipul feminin, pe 30 Martie la Wonderland Cluj-Napoca. Peste 500 de femei sunt așteptate pentru o noua ediție a conferinței anuale de leadership feminin The Woman. Ediția din…

- La o luna de la implinirea a 173 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, versurile poetului au rasunat din nou la Botoșani, in cadrul spectacolului oferit de catre cursanții secției de Actorie a Școlii Populare de Arte ”George Enescu”.

- ”Concept teatral inedit, in premiera absoluta nu doar in Romania, ci chiar la nivel mondial: doua spectacole jucate simultan in doua sali diferite, dar care interacționeaza și formeaza un tot intreg”.