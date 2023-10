Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (21 de ani) e din ce in ce mai apreciat la echipa de club, iar presa din Italia are numai cuvinte de lauda pentru el. Fundașul roman a vorbit despre obiectivele sale personale, dar și despre cele ale echipei naționale. Belarus - Romania are loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul…

- Rata anuala a inflației in Turcia a ajuns la 61,53% in luna septembrie, de la 58,94% in august, conform datelor oficiale publicate marți, crescand pentru a treia luna consecutiv, ca urmare a recentelor majorari de taxe și a deprecierii lirei.

- Fiul lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, Cristofor spune ca nu va inceta sa lupte pentru visul sau de a vedea deschis un muzeu in memoria parinților sai. ”Prieteni, eu voi continua munca inceputa de parinții mei pentru a duce mai departe creațiile lor, care au devenit simbol al renașterii naționale…

- ”Vom fi la 100.000 pe luna in 2025. Eram la 14.000 pe luna in urma cu 6 sau 8 luni, acum suntem la 28.000 pe luna”, a declarat Bill LaPlante, cumparatorul sef de arme al Pentagonului, la o conferinta de presa de vineri. Cererea de cartuse de artilerie de 155 mm a crescut in urma invaziei Rusiei in Ucraina,…

- Economia chineza continua sa se redreseze, raminind o forța motrice pentru creșterea economiei mondiale, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. In prima jumatate a anului 2023, produsul intern brut (PIB) al Chinei a cunoscut o creștere de 5,5% comparativ cu intervalul…

- Dcaa și tu ești fana a usturoiului, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica in materialul de astazi de ce ar trebui sa pui cațeii de usturoi in apa fierbinte inainte de a-i curața. Iți va fi mult mai ușor sa ii manipulezi pentru a aromatiza mancarurile preferate. Cum poți folosi usturoiul…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit astazi cu ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Hiroshi Ueda, context in care a subliniat ca Romania ramane angajata sa indeplineasca toate obiectivele comune cuprinse in Parteneriatul strategic dintre cele doua tari

- Curioasa sa vada daca o recomandare pe care o gasise pe o platforma de social media chiar are rezultatele promise, o femeie a ajuns sa descopere trucul anului 2023. Tot ce a trebuit sa faca a fost sa puna praf de copt in apa cu care a spalat apoi geamurile din casa. Efectul este spectaculos. […] The…