- Elevii au revenit azi in banci, dupa minivacanta prilejuita de Ziua Unirii Principatelor Romane, dar nu pentru mult timp, fiindca urmeaza vacanța așa-zisa „de schi”. Anul acesta, fiecare inspectorat scolar a decis independent cand programeaza vacanta elevilor intre modulele trei si patru de invatare.…

- Evenimentul Zillele Filmului German, program cu traditie in Romania, revine la Bucuresti intre 2 si 5 martie si va oferi publicului cele mai noi productii germane ce vor fi gazduite de Cinema Elvire Popesco. Mai mult, evenimentul se extinde, in premiera, la Timisoara unde spectatorii sunt asteptati…

- "O poveste falsa per ansamblu, dar mai peste tot inflorita de presa „cuminte” de la noi din țara. Unele fire narative sunt chiar suprarealiste, pot fi demontate cu ușurința pana și de un copil care urmeaza școala generala. In analiza pe care v-o propun azi, gasiți unele dintre argumentele care confirma…

- CUM CIRCULA METROUL IN BUCUREȘTI DE CRACIUNProgram Metrorex și STB de Craciun 2022. Trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, la un interval de 10 minute, in perioada sarbatorilor de Craciun si in noaptea de Revelion, anunta Metrorex.Program de…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatie, entru prima data structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante, relateaza Agerpres.Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6 - 26 februarie…

- Zilele acestea aniversam 33 de ani de la un eveniment istoric pe care puține generații apuca sa-l traiasca. Fie ca-i spui revoluție, fie ca o numești revolta sau un banal protest, evenimentele din decembrie 1989 de la Timișoara, continuate in București și alte centre civice ale Romaniei, au schimbat…

Teatrul "Ion Creanga" din Bucuresti organizeaza, in perioada 8 - 22 decembrie, cea de-a doua editie a evenimentului "Acasa la Mos Craciun", la Sala Mica din strada Biserica Amzei.

- Uniunea Studentilor din Romania va organiza in opt orase din tara - Bucuresti, Iasi, Suceava, Cluj, Craiova, Oradea, Arad si Timisoara, in perioada 4 - 14 noiembrie, cea de-a XXI-a editie a Festivalului UniFEST, sub motto-ul "Distractie gratis, nu degeaba!".