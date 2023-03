Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Actul normativ prevede ca printre zilele de sarbatoare legala in care nu se…

- 6 ianuarie – Botezul Domnului si 7 ianuarie – Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul vor fi zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit legii promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu este unul dintre inițiatorii proiectului de lege. Președintele Klaus Iohannis…

- zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, a promulgat, vineri, legea care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Botezul Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit Agerpres.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege initiat de PSD care prevede ca zilele de 6 si 7 ianuarie, Sarbatoarea Botezului Domnului si Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, sa fie declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Proiectul de lege prevede ca printre…

- MINIVACANȚE in anul 2023: Calendarul zilelor libere din acest an. Cate sarbatori legale au angajații In anul 2023 Codul Muncii, legea care stabileste numarul zilelor libere acordate angajatiilor din Romania, prevede 15 zile de sarbatoare legala pe care romanii le vor avea libere. Din cele 15 zile nelucratoare…