Zilele călduroase revin Miercuri, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 06:12. Incepand din aceasta noapte norii vor impanzi cerul, iar peste zi vor fi perioade atat cu soare, dar și cu nori. Dimineața se menține racoroasa, insa spre dupa-amiaza se va instala disconfortul termic care va atinge pragul de 80 de unitați. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari mai ales in zonele montane. Soarele va apune la ora 20:56. Minimele zilei vor fi cuprinse intre 15 și 19 grade, iar maxima va urca in jurul valorii de 30 de grade, la umbra. Joi, vom avea parte de disconfort termic accentuat. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

