Zilele Bistriței, o distracție scumpă! Aproape 70.000 de euro a costat numai onorariul artiștilor Bistrița a fost in sarbatoare weekendul trecut, cu o noua ediție a Zilelor Bistriței. Aceasta distracție a costat insa scump, doar onorariul artiștilor apropiindu-se de 70.000 de euro. Focul de artificii de la final și festivalul care s-a desfașurat in paralel „Poezia e la Bistrița” au umflat și ele bine bugetul destinat acestui eveniment. Una dintre cele mai așteptate „sarbatori” ale municipiului a avut loc weekendul ce tocmai a trecut. Bistrițenii au avut parte de concerte pe mai multe stiluri, activitați pentru copii, un spuma party la ștrand și chiar un festival de poezie integrat in zilele… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

