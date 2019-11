Zile triste pentru lumea filmului. S-a mai stins o stea Actrita si cantareata franceza Marie Laforet a murit la varsta de 80 de ani, potrivit Le Monde. Alintata „Fata cu ochi de aur”, artista i-a fost partenera lui Alain Delon in filmul Plein soleil. Filmografia sa reunește 35 de lungmetraje. Cauza mortii interpretei melodiilor "Vendanges de l'amour" sau "Viens, viens" nu a fost precizata. Inainte de a canta, actrita a fost partenera lui Alain Delon in "Plein soleil", de Rene Clement, film care le va lansa in 1960 carierele celor doi. Marie Laforet a lucrat cu regizori precum Georges Lautner, Henri Verneuil sau Pierre Granier-Deferre,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Cantareata si actrita de origine franceza Marie Laforet, cunoscuta pentru piese precum „Vendanges de l’amour“ si „Viens, viens“ si rolurile din „Plein soleil“ si „Fille aux yeus d’or“, a murit pe 2 noiembrie la varsta de 80 de ani.

- Actrița și cântareața Marie Laforêt, reprezentanta a Noului Val francez, a murit la vârsta de 80 de ani, sâmbata, în Genolier, Elveția, a anunțat duminica familia acesteia, fara sa precizeze cauzele decesului, potrivit Le Monde, preluat de Mediafax.Marie Laforêt,…

