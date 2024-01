Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru un cuplu de tineri. Cea mai fericita zi a lor a devenit un adevarat coșmar. Chiar inainte de a spune DA, mirele a fost arestat. Mireasa a trait un soc puternic si a avut nevoie de intervenția medicilor.

- Un artist roman se pregatește de cel mai important eveniment la care a luat parte pana acum. Vedeta se pregatește sa se casatoreasca cu o prințesa din Africa, pas ce ii va schimba complet viața. Ce titlu va purta cantarețul dupa nunta și ce vedete ii vor fi nași. Un artist roman se insoara cu […] The…

- Oana Roman a facut, de curand, dezvaluirile momentului despre casnicia cu Marius Elisei. Vedeta din showbiz-ul de la noi a vorbit despre relația toxica și "gelozia macabra” de care a avut parte de-a lungul celor opt ani. Iata ce dezvaluiri sumbre a facut vedeta!

- Alexandru Baluța (30 de ani) a trecut printr-o perioada dificila in ultimele luni, fiind in proces cu o femeie care l-a șantajat. Vedeta de la FCSB a fost victima unui șantaj, fiind nevoit sa mearga la Poliție și in Tribunal, unde a avut caștig de cauza. ...

- Ana Baniciu și Edy Kovacs lucreaza intens la renovarea casei in care se vor muta in curand. Artista a primit locuinta veche de un secol, de la bunica ei, iar acum a publicat primele imagini.Ana a marturisit de mai multe ori ca proiectul este unul foarte complicat, fiind vorba despre o casa veche de…

- Cristina Belciu face declarații, in exclusivitate, despre nunta. Cu toate ca e discreta cu viața amoroasa și nu știm inca daca mai e sau nu intr-o relație, așa cum fiecare femeie se gandește la marele eveniment, și vedeta ne-a spus cum și-ar dori sa fie ziua cea mare. De ce vrea o nunta restransa.

- Luna trecuta, Madelaine Brockway, o mireasa din Texas, a aparut din senin pe rețelele sociale și a devenit instantaneu o vedeta, dupa ce mai multe filmari de la nunta ei fastuoasa, numita „nunta secolului”, au fost postate pe TikTok. Se speculeaza ca nunta ei a costat 59 de milioane de dolari. La nici…

- Le leaga o prietenie speciala, ce dureaza de ani de zile. In tot acest timp, și-au fost alaturi in cele mai importante evenimente din viața, la bine, dar și la greu. Acum a venit tmomentul unei dezvaluiri senzaționale. Adela Popescu a fost in centrul unui moment neplacut la nunta Danei Rogoz. Vedeta…