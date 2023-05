Stiri pe aceeasi tema

- Vizita președintelui Germaniei la Timișoara a continuat la Timișoara, de aceasta data el a descoperit zona centrala a orașului, dar și expoziția de la Cazarma U. De asemenea, a discutat cu elevii de la Liceul Lenau. Deplasarea sa la Timișoara a fost la fel de ”decorativa” ca și funcția pe care o deține…

- Bienala Art Encounters, a ajuns la cea de a cincea ediție și devenit deja un eveniment din sectorul cultural apreciat de publicul timișorean, dar și peste hotare. Cea mai noua ediție pornește vineri la drum cu o noua ediție, una speciala, care are loc chiar in cadrul Capitalei Culturale a Timișoarei.…

- Proiectul “Dupa sculptura/Sculptura dupa” a fost pus la cale de undația Triade și Attila Kim & Architects și va include patru expoziții permanente și alte patru invitate, cu peste 70 de artiști relevanți pentru toate formele de sculptura.

- Oboseala bugetara a Timișoarei. Cel mai mare buget local din istorie! Aceasta fraza este valabila, in anul curent, atat la Timișoara – care, se știe, a atins un buget anual consolidat cifrat la 2.354 de milioane de lei – cat și in aproape toate celelalte...

- Muzicianul Zoli Toth, unul din ambasadorii culturali ai orașului Timișoara a lansat recent o noua varianta live a piesei „Cocoon”, videoclipul fiind extras din concertul pe care artistul l-a susținut in studiourile TVR. Alaturi de el se afla Diana Ciudin, Diana Sabau, Larisa Retegan și Alexandra Caplescu,…

- Copia de bronz a Lupei Capitolina din Roma a fost daruita Timisoarei in 1926 de catre Mussolini, ca simbol al fraternitatii latine. Dupa pierderea Transilvaniei de Nord, din cauza cadoului daruit de Duce, care ii sustinea pe maghiari, extremistii romani au batut pe strazi trecatorii din cauza nationalitatii…

- Producatorul turc Bozankaya vine cu o serie de clarificari dupa incidentul petrecut miercuri seara (08.03.2023), in fața Palatului Administrativ din Timișoara, in care a fost implicat primul tramvai al companiei adus in municipalitatea de pe Bega. „Ii asiguram pe cetațenii Timișoarei ca vom investiga…