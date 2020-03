Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor inchide in mod temporar frontiera cu Canada, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului.Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Anunțul facut de viceprimarul Capitalei a reușit sa sperie pe toata lumea! Aurelian Badulescu a afirmat ca nu mai exista locuri de carantina in București. De astfel, a cerut Guvernului fonduri pentru inchirierea de noi spații!

- Producatorul auto Fiat Chrysler a anuntat, vineri, ca a oprit temporar productia la uzina sa din Serbia, ca raspuns la epidemia de coronavirus din China, anunta Reuters, potrivit MEDIAFAX.Anunțul producatorului Fiat Chrysler de a suspenda temporar producția la uzina din Serbia este de acest…

- Marea Britanie a ieșit oficial din UE. Ce trebuie sa faca romanii pentru a putea munci și locui in Regat, dupa Brexit. Anunțul ministrului de Externe Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca romanii din Marea Britanie nu trebuie sa aiba niciun fel de ingrijorare in cazul Brexitului, pentru…

- Comisia Europeana urmarește evoluția infectarii cu coronavirus in China și este pregatita sa intervina in cazul in care epidemia se extinde in statele membre UE, a anunțat un purtator de cuvant al Comisiei.

- Poșta Romana a anunțat, printr-un comunicat postat luni dimineața pe contul de Facebook al companiei, ca in luna ianuarie 2020, distribuirea pensiilor se va decala, deoarece banii pentru drepturile sociale ajung in conturile Postei Romane incepand cu 7 ianuarie. Compania a precizat ca acest lucru se…

- Modelele Dacia, fabricate la Mioveni, vor avea și versiuni electrice in termen de doi-trei ani, a anunțat directorul Renault Europa, Philippe Buros. In contextul in care aproape toti producatorii internationali din industrie au lansat deja modele electrice, anuntul facut de oficialul Renault vine cu…