Zi specială pentru Antonia! Ce a sărbătorit vedeta Pe 27 august a fost una dintre acele zile speciale din viața Antoniei, caci in urma cu zece ani devenea pentru prima data mamica unei fetițe perfecte, Maya. Solista noastra a scris un mesaj special pe rețelele de socializare dedicat fiicei ei care este in Italia și o vede destul de rar. Una dintre cele... Read More Post-ul Zi speciala pentru Antonia! Ce a sarbatorit vedeta apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

