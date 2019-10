Stiri pe aceeasi tema

- Eddie Jones, selectionerul nationalei de rugby a Angliei, a afirmat ca echipa sa a fost spionata de o persoana care ar fi filmat un prim antrenament al ''trandafirilor'' inaintea meciului din semifinala Cupei Mondiale, de sambata, contra Noii Zeelande, scrie Reuters.

- Rona Hartner a reușit sa invinga cumplitul diagnostic de cancer la colon . Actrița este sanatoasa, fericita și traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa alaturi de soțul sau, Herve Camilleri, cu care s-a casatorit la inceputul acestei luni . Rona Hartner, in varsta de 45 de ani, a fost diagnosticata…

- Amalia Enache este noul redactor-șef al Revistei Unica. Indragita prezentatoare de știri de la Pro Tv și-a asumat un nou rol pentru numarul din luna octombrie al Revistei Unica, care va aparea pe piața maine, 26 septembrie 2019. Amalia Enache a lansat provocarea de a fi redactor-șef al Revistei Unica,…

- Imagini halucinante in Bistrița. Un barbat e filmat cum coboara dintr-un microbuz școlar cu un topor in mana. Conform stiridebistria.ro, barbatul ar fi amenințat copii ca sa ii cedeze loc in mijlocul de transport in care conform normelor impuse de consiliile județene nu ar trebui sa aiba acces.…

- Feli traiește fericirea suprema de cand a devenit mamica pentru prima oara, iar micuța Luna i-a schimbat viața la 180 de grade. Indragita artista a impartașit cu fanii virtuali o experiența pe care nu o va uita atat de ușor.

- O localitate timișeana se pregatește de cea mai mare sarbatoare a comunitatii. In perioada 14-17 august, la... The post Sarbatoare mare intr-o comuna din Timis. Indragita cantareata Neda Ukraden va sustine un concert cu hituri celebre appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritațile incerca sa justifice rateurile din cazul Carcal prin prezentarea problemelor cu care se confrunta serviciile de urgența. Reprezentanții 112 spun ca apelurile false le dau mare bataie de cap operatorilor.