Zi decisivă la ÎCCJ. Se trag la sorți Completurile de 5 judecători Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) organizeaza, marti, o sedinta publica pentru tragerea la sorti in vederea desemnarii Completurilor de 5 judecatori pentru anul 2023. Sedinta publica de tragere la sorti pentru stabilirea membrilor Completurilor de 5 judecatori pentru anul 2023 va avea loc la ora 14.00, la sediul ICCJ.

