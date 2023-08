Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți turiști au fost evacuați joi dimineața dintr-un hotel din Baile Felix, in județul Bihor, dupa izbucnirea unui incendiu. ISU Bihor a fost sesizat despre producerea incendiului de la Hotelul Mureș in jurul orei 9. In hotelul respectiv erau cazate aproape 600 de persoane. Focul s-a declanșat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor a fost alertat astazi, 17 august 2023, cu privire la un incendiu violent la Hotelul Mures din Baile Felix. Flacarile s au raspandit la doua camere de la etajul doi al hotelului. La fata locului intervin echipajele de pompieri al Detasamentelor 1 si 2 si…

- La fața locului intervin echipajele de pompieri al Detașamentelor 1 și 2 și ale Garzii 1 Mai. Flacarile au cuprins doua camere de cazare aflate la etajul 2 al hotelului.In imaginile postate pe rețelele sociale se vad cum oamni coboara singuri de la etaj, pe scara de incendiu.Hotelul dispune de 360 de…

- Pompierii au intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins doua camere ale unui hotel din Baile Felix, relateaza Bihor Online.Flacarile au cuprins doua camere aflate la etajul doi al hotelului, iar turiștii au fost evacuați pe scara de incendiu.„Incendiu violent la Hotel Mures…

- Pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Aninoasa, reprezentanți ai județului nostru, alaturi de un cadru militar de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița, au participat in perioada 9-11 august, in municipiul Sighișoara, județul…

- Echipajele ISU Suceava sunt pregatite de interventie de a lungul perioadei mini vacantei de Adormirea Maicii Domnului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava informeaza ca, pentru a se asigura ca petrecerea mini vacantei ce va urma se desfasoara in siguranta, peste 160 de pompieri militari…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari, miercuri, pe o strada din municipiul Focsani, incendiul izbucnind din cauza unui scurt circuit la o lampa de iluminat din portbagajul masinii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Miercuri, 24 mai, in jurul orei 14,00, in urma unui…

- CICLOVA ROMANA – Pompierii militari oravițeni au fost chemați sa intervina, joi seara, in jurul orei 22.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, undeva la intrarea in satul de reședința al comunei Ciclova Romana! „Autoturismul era staționat pe spațiul verde, cand șoferul a observat…