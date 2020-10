Zi de toamnă mohorâtă Sambata, cerul va fi mai mult acoperit cu nori. Soarele rasare la ora 07:37. In zona noastra cateva raze de soare se vor stradui sa iasa dintre nori in prima parte a dimineții, dar in general peste zi, norii vor insista sa țina soarele la distanța, pana spre seara. Posibil sa apara ceața dimineața și seara. Soarele apune la ora 18:52. Temperaturile sunt specifice datei din calendar astfel ca, minima zilei se va situa intre 11 și 14 grade, iar maxima va urca in jurul valorii de 18 grade. Duminica, soarele va sta mai mult pe cer. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

