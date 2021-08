Zi de sărbătoare și de post: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul Ziua de 29 august 2021 este o zi importanta pentru creștinii-ortodocși și cei romano-catolici. In aceasta zi, in calendarul creștin se pomenește de taierea capului Sf. Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Mantuitorul Iisus Hristos. Despre Sfantul Ioan Botezatorul se spunea ca el cugeta in Legea lui Dumnezeu și toate cele de jos mai mici le socotea paza Legii dumnezeiești. El a trecut peste hotarele firii și a botezat pe Hristos. Insa viața sfantului a luat o turnura deosebita in momentul in care imparatul Irod și-a luat de femeie pe soția fratelui sau, Filip. Prorocul Ioan l-a mustrat… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși și catolici cinstesc astazi, 29 august, taierea capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. Sfantul Prooroc Ioan Botezatorul, cel ce a anuntat venirea lui Hristos, propovaduind „vestea cea buna” a Intruparii Sale, este singurul sfant caruia Biserica Ortodoxa Romana i-a inchinat o…

- Taierea capului Sfântului Ioan Botezatorul marcheaza ziua în care Irod Antipa, unul dintre regii care dominau Galileea si Pereia, acuzat de sfânt ca pacatuieste traind cu sotia fratelui sau, a acceptat, ca rasplata pentru un dans, sa îl decapiteze pe cel care…

- Beatrice Rancea a demisionat din funcția de director al Operei din Iași. Fosta jurata de la ”Dansez pentru tine” este cercetata pentru delapidare. Numele cunoscuta regizoare de teatru și opera se afla intr-un dosar de frauda in care este principalul suspect. In luna martie, Beatrice Rancea a fost ”vizitata”…

- Sambata, 21 august 2021, incepand cu orele 10:00, comuna Mogoș va gazdui un amplu proiect cultural dedicat marelui etnograf roman Ovidiu Birlea, intitulat „Ovidiu Birlea – Tradiții culturale la Mogoș”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primaria Comunei Mogoș, Biblioteca Județeana…

- Cand are loc Schimbarea la Fața a Domnului. Obiceiuri, tradiții și superstiții Cand are loc Schimbarea la Fața a Domnului 2021. Obiceiuri, tradiții și superstiții In fiecare an, pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, care are drept semnificatie momentul in care apostolii…

- A inceput Postul Sfintei Marii 2021. Cunoscut in popor și ca postul Santmariei, Postul Sfintei Marii este unul dintre cele mai importante posturi din calendarul creștin. Se ține inaintea sarbatorii Adormirea Maicii Domnului și dureaza doua saptamani, avand astfel o data fixa. Cuprins: Ce inseamna Postul…

- OrtodoxeSf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea intocmai cu Apostolii si luminatoarea RusieiDuminica a 3-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 3 dR. Sf. m. EufemiaRomano-catoliceDuminica a 15-a de peste anSs. Benedict, abate, patron al Europei; Olga, reginaSfanta Mare Mucenita Eufimia, pomenita in calendarul…

- Postul Sfintei Marii sau postul Santmariei, așa cum mai este numit in popor, este unul dintre cele mai importante din creștinism. Se ține inaintea sarbatorii Adormirea Maicii Domnului și este mai scurt decat cel al Paștelui sau al Craciunului. Cand incepe Postul Sfintei Marii in 2021 și ce tradiții…