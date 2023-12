Zi de muncă remarcabilă: Muncitorii RETTER de pe șantierul A7 au continuat să lucreze și în penultima zi a anului Intr-un efort continuu de a duce la bun sfarșit construcția Autostrazii A7, muncitorii de la lotul 1, aparținand asocierii RETTER -PIZZAROTTI, au ramas dedicați șantierului pana in ultima zi lucratoare a anului 2023. In ciuda apropiatului revelion, atmosfera pe șantier a fost plina de determinare și profesionalism, iar muncitorii au lucrat asiduu pentru a finaliza activitațile programate. Echipamentele au fost meticulos curațate și pregatite pentru a intampina noul an intr-o forma optima, semn ca intregul lot este pregatit pentru un inceput de an 2024 in forța. De asemenea, echipele de conducere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

