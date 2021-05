Zi de FOC în Parlament! Florin Cîțu prezintă PNRR în plenul reunit. Banii României, la mâna PSD - DOCUMENT Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) este prezentat de premierul Florin Cițu in ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului de la ora 13.00. Șeful Executivului are la dispoziție 60 de minute pentru PNRR. Ulterior are loc dezbaterea Planului, așa cum a cerut și PSD, care, prin vocea președintelui Marcel Ciolacu, amenințase, marți, ca va intra in greva parlamentara , daca acesta nu va fi prezentat, miercuri, in Parlament. Astfel ca dupa prezentarea PNRR de Florin Cițu, fiecare grup parlamentar are alocat un anumit timp pentru a-si exprima punctul de vedere. Romania depune PNRR… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

