Stiri pe aceeasi tema

- Posturi vacante din spitale și servicii de ambulanța deblocate de catre Guvern: Cate locuri urmeaza sa fie disponibile Posturi vacante din spitale și servicii de ambulanța deblocate de catre Guvern: Cate locuri urmeaza sa fie disponibile Aproximativ 2700 de posturi vacante din spitale și servicii de…

- Parinții din Romania primesc o veste minunata pentru aceasta vara! Compania TAROM a anunțat ca toți copiii pot calatori gratuit cu avionul, indiferent de locul in care doresc sa ajunga. Iata care sunt cerințele pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de aceasta oferta generoasa. Bilete…

- Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca anunța ca pune la dispoziția clujenilor linii speciale de noapte care vor conecta centrul orașului cu principalele cartiere.

- Ieri au inceput lucrarile la bazinul olimpic de inot care se construiește in cartierul clujean Borhanci, investiția fiind realizata din fonduri locale, dupa cum a anunțat primarul Emil Boc, constructor fiind compania turdeana MBS Group , in asociere cu ASA Cons din Turda și Poliart. Valoarea investiției…

- Un nou capitol se deschide pentru un oraș din Romania, iar transformarea promite sa fie spectaculoasa odata cu investiția masiva a unui gigant italian. Așteptarile sunt mari, iar semnele de revitalizare ... The post PRODUCȚIA DE ARME Colosul italian Beretta pune Romania pe harta fortelor militare ale…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 23 APRILIE 2024: 564 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 23 APRILIE 2024: 564 posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș Persoanele…

- Locuri de munca disponibile la una dintre companiile cu tradiție din orașul Targoviște! Mavexim SRL anunța ca iși marește echipa și face angajari. In aceasta perioada, compania are mai multe posturi disponibile pentru punctul de lucru de pe Aleea Manastirii. Posturile disponibile: – femeie de serviciu…

- Grupul Stihl iși extinde rețeaua internaționala de producție și investește 125 de milioane de euro intr-o noua unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice in Romania.