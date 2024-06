Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca in sedinta Executivului va fi majorar bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus cu circa 2,5 miliarde de lei, pana la un total de aproape 15 miliarde de lei, putand astfel sprijini 13.800 de firme, cu 2.300 mai multe decat inainte de cresterea bugetului.…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, declara zilele trecute ca, potrivit estimarilor, daca s-ar instala panouri fotovoltaice pe toate acoperișurile blocurilor din București, s-ar putea ajunge la o capacitate de 680 de MW, echivalenta cu a unui reactor nuclear de la Cernavoda. De fapt, in prezent,…

- Pe rețelele de socializare a aparut o inregistrare video de la o camera de supraveghere a unei autostrazi din Cehia care arata un accident tragic in care o Skoda a fost strivita intre doua camioane, cel din fața transportand un tanc sovietic T-34. Șoferul autoturismului a murit, scrie site-ul ceh de…

- A inceput Salonul Auto International de la Beijing, cel mai mare si impunator eveniment dedicat pasionatilor de masini din Asia. Zeci de producatori din toate colturile lumii concureaza, indirect, pentru atentia publicului. Anul acesta, accentul a cazut pe masinile electrice si cele hibrid, scrie observatornews.ro…

- Un accident rutier șocant s-a petrecut pe autostrada A1. Un șofer de 38 de ani a murit pe loc, dupa ce, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in separatorul de sensuri. Glisiera metalica pur și simplu a strapuns vehiculul de la un capat la celalalt. Mașina avea viteza mare pe asfaltul…

- Familia atacantului Harry Kane (30 de ani) a trecut prin momente de panica, dupa ce automobilul in care se aflau trei dintre copiii englezului a fost implicata intr-un accident in Germania. Copiii au fost duși la spital, nu au suferit rani grave și nu sunt in pericol. Bild a dezvaluit in aceasta seara…

- Bentley, producatorul auto de lux, va demara construcția turnului Bentley Residences in Miami, un edificiu inalt de 228 de metri, unde apartamentele vor dispune de locuri de parcare dedicate, iar mașinile vor fi transportate cu lifturi speciale. Acest prim turn rezidențial dezvoltat de Bentley Motors…

- O șoferița din capitala Spaniei a cerut ajutorul poliției cand a descoperit un șarpe in interiorul mașinii sale, pe autostrada, noteaza upi.com. Poliția din Madrid a declarat ca ofițerii au fost chemați pe autostrada A-4 cand o șoferița a sunat pentru a anunța prezența unui șarpe in interiorul vehiculului…