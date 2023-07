Stiri pe aceeasi tema

- Tir sportiv: Francesco Tiganescu, locul patru la talere (trap) la Mondialele de junioriSportivul roman Francesco Allesandro Tiganescu s-a clasat pe locul patru in finala probei de talere (trap), disputata duminica in cadrul Campionatelor Mondiale de tir sportiv pentru juniori de la Changwon (Coreea…

- Atacantul francez Moussa Diaby a semnat cu Aston VillaAston Villa l-a transferat pe atacantul francez Moussa Diaby de la Bayer Leverkusen pentru o suma nedezvalutia, a anuntat, sambata, clubul din Premier League, informeaza News.ro. CITESTE SI Aruncarea ciocanului: Bianca Ghelber, calificata…

- Tenismanul spaniol Albert Ramos l-a invins sambata pe sarbul Miomir Kecmanovic, 6-2, 6-3, si s-a calificat in finala turneului ATP de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 562.815 euro. CITESTE SI Romania a caștigat medalia de aur la canotaj feminin 13:07 41 Aur pentru China la Campionatele…

- Tunisianca Ons Jabeur, locul 6 in ierarhia tenisului feminin, a trecut usor marti de italianca Jasmine Paolini (42 WTA), cu 6-3, 6-2, in prima runda a turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari.Ons Jabeur, favorita numarul 4 la acest turneu, va…

- Finala de simplu a turneului de tenis Trofeul Irina Begu (ITF), gazduit de Tenis Club Herastrau din Bucuresti si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, se va disputa intre romancele Stefania Bojica si Anca Alexia Todoni, informeaza Agerpres.Sambata, in semifinale, Stefania Bojica, a sasea pe…

- Campionatul Județean de Fotbal" Iubim Dambovița" a deschis cea de-a doua zi din cadrul manifestarilor Zilelor Județului Dambovița. 54 de echipe s-au inscris in campioonat, iar primul meci s-a jucat intre Moreni - Fieni. Finala turneului se va disputa duminica, 4 iunie, la Complexul Turistic de Natație.…

- Sorana Cirstea a fost eliminata in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de italianca Jasmine Paolini, scor 7-5, 2-6, 6-2. Cap de serie numarul 30, Sorana Cirstea a cedat dupa ceva mai mult de doua ore de joc. Jasmine Paolini (27 ani, 53 WTA)…

- Jucatoarea italiana de tenis Lucia Bronzetti s-a impus sambata in finala turneului WTA 250 de la Rabat, invingand-o in trei seturi pe austriaca Julia Grabher. Lucia Bronzetti (24 de ani, locul 102 WTA) a avut nevoie de doua ore si 48 de minute pentru a se impune in finala turneului WTA 250 Grand Prix…