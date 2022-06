Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-georgiana Irina Begu/Ekaterine Gorgodze s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a trecut cu 6-0, 6-4 de cuplul Diane Parry (Franta)/Qinwen Zheng (China). Bara si…

- Perechea Irina Bara (Romania) / Ekaterine Gorgodze (Georgia) s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Valencia (Spania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In sferturi, romanca si partenera sa au invins, miercuri,…

- Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 115.000 dolari, marti, dupa ce a invins-o pe sarboaica Olga Danilovic cu 6-2, 6-4. Bara (27 ani, 115 WTA) a avut nevoie de o ora si 23 de minute pentru a obtine victoria. Romanca are acum 2-1…

- Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA), cea care a invins-o pe Simona Halep in turul 2 la Roland Garros, a trecut și de franțuzoaica Alize Cornet (32 de ani, 40 WTA) in turul 3, scor 6-3, 3-0. Deși are doar 19 ani și este la prima sa participare pe tabloul Open-ului francez, Zheng se descurca excelent. Pentru…

- Simona Halep a afirmat ca s-a panicat la meciul pierdut, scor 6-2, 2-6, 1-6, cu jucatoarea chineza Qinwen Zheng, locul 74 WTA, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, informeaza eurosport..ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Simona Halep spune ca a suferit un atac de panica in timpul meciului disputat cu sportiva chineza Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA), in turul doi de la Roland Garros, potrivit GSP . Halep a pierdut calificarea pentru șaisprezecimi cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. „A fost un meci complicat, da. Am inceput…

- Simona Halep (30 de ani, numarul 19 WTA) a fost eliminata de chinezoaica Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA) in turul secund de la Roland Garros, cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. In timpul meciului, tenismena romanca a acuzat probleme medicale, potrivit GSP.ro.De la 2-1 pentru Simona, Zheng a caștigat…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. Desemnata cap de serie nr. 19, romanca a invins-o, in runda inaugurala, in trei seturi,…