Zgripcea & Constantin – soluții inovatoare pentru nevoile juridice actuale Zgripcea & Constantin este o echipa de avocati care demonstreaza ca lucrurile se pot face și altfel. O echipa in transformare, formata exclusiv din specialiști cu experiența mai mare de 12 ani in domeniul juridic. Zgripcea & Constantin se extinde prin energia, dedicarea și profesionalismul de care da dovada. Specialiștii din cadrul echipei de avocati Zgripcea & Constantin și-au propus sa faca mai accesibile pentru clienții lor serviciile din dreptul penal, dar și din dreptul civil, asistandu-i pe clienti in toate etapele calatoriei lor spre succes. Ei vor sa schimbe opinia publica despre avocați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ProCredit Bank deschide o zona Self-Service in Craiova pentru a oferi acces nemijlocit clienților la operațiunile cu numerar. „Prin deschiderea acestei zone Self-Service ProCredit Bank, dorim sa oferim acces facil la retrageri și depuneri de numerar clienților noștri din Craiova. Conceptul Self-Service…

- In ziua de 16 Februarie 2023 la ora 03:07:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 11km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 106km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 181km…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- ”Wizz Air anunta astazi ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale din Romania, pentru a reflecta contextul economic in schimbare, care nu a permis operarea bazei intr-un mod viabil. In data de 10 ianuarie 2023, compania aeriana isi va inchide baza din…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat inchiderea bazei de la Bacau pentru a putea reloca capacitatea de zbor „catre alte rute cu o cerere mai ridicata”. Inchiderea este parte a planurilor de optimizare a rețelei și a operațiunilor din Romania. Wizz Air a anunțat ca inchiderea bazei de la Bacau…

- Wizz Air inchide baza din Bacau, cu precizarea ca angajatilor de aici le vor fi oferite oportunitati in alte zone ale „retelei”. Wizz Air anunta ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale din Romania, „pentru a reflecta contextul economic in schimbare,…

- Compania aeriana Wizz Air isi va inchide marti baza din Bacau si va beneficia de ocazia de dezvoltare relocandu-si capacitatea catre alte rute cu o cerere mai ridicata, a anuntat marti compania, informeaza Agerpres. „Wizz Air va continua sa opereze o serie de rute din Bacau, incluzand rutele catre Londra…

- In perioada 4 – 20 decembrie 2022 Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin" a susținut 9 spectacole care s-au desfașurat cu casa inchisa, in cadrul turneului național „Pe drumul Craciunului", care a avut loc la Cluj-Napoca, Targu Mureș, Timișoara, Craiova, Suceava, Iași și București. Invitați…