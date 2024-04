Stiri pe aceeasi tema

- Agitație și panica in lumea animalaLa gradina zoologica din Dallas, girafele, zebrele și struții au oferit o imagine neobișnuita, trecand de la o stare de calm la agitație intensa in momentul in care cerul a inceput sa se intunece. Țipetele ascuțite ale girafelor și alergatul panicat al zebrelor și…

- Un trio de baieți de 11, 12 și 16 ani, pe care autoritațile federale i-au numit „micii ticaloși”, au fost acuzați marți de jaful unuei sucursale a bancii Wells Fargo din Houston, Texas, dupa ce FBI a difuzat imagini cu ei pe rețelele sociale pentru a fi identificați, scrie USA Today.

- Boxerul american Mike Tyson, fost campion mondial al greilor, va reveni in ring varsta de 57 de ani, pe 20 iulie, pentru un meci demonstrativ cu youtuber-ul american devenit boxer Jake Paul, eveniment care va fi transmis pe Netflix, au anuntat joi organizatorii, citati de AFP, potrivit Agerpres. Tyson…

- Soțul unei angajate a companiei petroliere BP a fost acuzat de insider trading in SUA, in urma unor afirmații potrivit carora ar fi ascultat detalii despre apelurile efectuate de soția sa in timp ce lucra de acasa, scrie BBC . Comisia americana pentru valori mobiliare și schimburi bursiere (US Securities…

- Pe 14 februarie 1821 a trecut la Domnul Petru Maior, figura ilustra a culturii romane și a Bisericii Romane Unite. A fost istoric, filolog și scriitor roman transilvanean, protopop greco-catolic al Reghinului si al Gurghiului, unul din corifeii Școlii Ardelene. Opera istorica principala a lui Maior…

- Acest lucru vine la aproximativ o saptamana dupa ce Musk a spus ca Tesla va organiza un vot al actionarilor pentru a transfera domiciliul companiei din Delaware in Texas, dupa ce un judecator i-a invalidat pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, schimbarea statului unde este…

- Secția de pompieri Campeni a fost solicitata sa intervina, sambata, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in oraș Campeni, pe strada Boncesti. Este vorba despre un incendiu izbucnit la o locuința aflata intr-o zona greu accesibila. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii…

- Douazeci și unu de soldați israelieni au fost uciși, luni, in timpul luptelor din sudul Gazei, a spus armata. Este cea mai mare pierdere de vieți omenești pentru trupele israeliene in interiorul enclavei de la inceputul razboiului cu Hamas. Intr-o declarație televizata marți, purtatorul de cuvant al…