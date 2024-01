Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala va inregistra o usoara depreciere in primul trimestru al acestui an, pe fondul cresterii slabe a economiei locale, un euro urmand sa fie cotat la 4,99 lei, in timp ce dolarul va atinge 4,70 lei, arata o analiza realizata de fintech-ul iBanFirst și preluata de Agerpres. Analistii preconizeaza…

- Sfarșitul anului 2023 a adus o serie de greve de avertisment și generale organizate de angajații Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, inclusiv in județul Mureș. Creșterea continua a inechitaților salariale, condiții de munca precare și deficitul de personal au determinat angajații sa acționeze…

- Ziua 1 - Relaxare și reconfortare:La prima inghițitura de vin fiert, vei simți o senzație de caldura și confort. Aceasta poate ajuta la relaxarea corpului și a minții dupa o zi aglomerata. Cu toate acestea, este important sa bei in mod responsabil și sa nu exagerezi cu cantitatea de alcool consumata.Ziua…

- Parlamentarul social-democrat Alexandra Huțu, in calitate de membru in Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și in Comisia pentru administrație publica și amenajarea teritoriului, a solicitat ministrului Mediului urgentarea programului Rabla pentru sobe. Asta deoarece aproape jumatate din gospodariile…

- Cartel Alfa atrage atentia asupra unor aspecte pe care le considera complet anormale privind sistemul de pensii obligatoriu administrat privat. Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” solicita demararea unei consultari cu toti actorii sociali in vederea finalizarii si reglementarii corecte a…

- Comisia Europeana a revizuit, in jos, estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,2% cat anticipa in mai, la 2,2%, din cauza inflatiei ridicate care limiteaza veniturile reale disponibile, a inaspririi conditiilor financiare si cererii externe, conform

- Creșterea economica a incetinit in primele 9 luni ale anului, urcand cu doar 1,1 % fața de aceeași perioada a anului trecut, confirmand lentoarea principalelor motoare ale economiei care alimenteaza Produsul Intern Brut. Pentru intregul an, estimarile specialiștilor se intind in intervalul 1,8%-2,2%,…

- Potrivit datelor ajustate sezonier, in trimestrul al doilea al anului 2023, deficitul guvernamental a atins 3,3% din PIB in zona euro și 3,2% din PIB in Uniunea Europeana. In perioada aprilie-iunie 2023, singurele state membre ale UE care au inregistrat un excedent guvernamental au fost Danemarca (2,8%…