Zestrea mătuşii Tanţi Imi vine sa urlu! Da’ rau! Stiti cum urla, cand e noaptea-n cruce, lupii-n codru, de anunta haita ca treb’e intrunit consiliul de administratie? Deh, ca sa vada si ei, lupii, cum fac cu prada, unde o cauta, pe unde ataca… Pai, urla groaznic. Cumplit. Cu foc. De te baga in racori, daca te pune lucifer si te nimeresti prin preajma. Uite, asa, taman asa imi vine si mie sa urlu. De ce? Pai, ete, d-aia! De dimineata ma suna mama: “sa te duci, zice, s-o ajuti pe Tanta azi, ca vrea sa vina la tara. Cu bagajele s-o ajuti. Acuma, o avea si ea vreo sacosa, doua, acolo, dar stii ca e batrana si n-o ajuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

