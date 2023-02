Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Deniz Brizo a declarat public ca fostul ei soț vrea sa se impace cu ea, Zenys i-a raspuns cu un atac dur și a negat ca ar vrea sa mai fie cu ea, susținand ca artista e cea care il cauta. Totodata, barbatul a spus ca nu e o mama buna, iar acum a venit momentul ca brueta sa-i raspunda.

- Carmen Tanase și Marius manole sunt tot mai mult timp impreuna, avand diverse proiecte comune. Ce doi calatoresc atat in țara, cat și in strainatate cu spectacolele de teatru pe care le au impreuna. Cei care le urmaresc conturile de Tik Tok știu deja de relația apropiata, iar acum actrița a facut dezvaluiri…

- Alex Puștiu raspunde acuzațiilor facute de Ioana, asta dupa ce aceasta a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca i-a platit un avans de 1.500 de euro, insa mai apoi artistul nu a fost prezent la botezul fiului ei. Alex Puștiu a marturisit ca iși cere scuze pentru cele intamplate și susține ca…

- Mona Stoian și Cristian Jitaru sunt intr-un razboi continuu și chiar daca divorțul dintre cei doi s-a terminat la inceputul lunii ianuarie, replicile dure nu inceteaza sa apara. Fostul concurent Mireasa a raspuns la acuzațiile grave ale fostei sale soții și a spus daca Mona a fost sau nu batuta de el.

- „Apartamentul aparține soțului fostei soții a președintelui rus Vladimir Putin, dar barbatul care raspunde la ușa imi spune ca ar putea fi al meu - cu un preț”, scrie autoarea unei investigații din Politico.

- Deniz Brizo și-a gasit liniștea in brațele noul ei iubit, Alin, dupa divorțul de soțul ei, Zenys. Cantareața a dezvaluit in exclusivitate pentru Antena Stars ca se simte mai fericita ca niciodata, iar acum are mai multe motive sa zambeasca. Iata cum decurge relația celor doi!

- De 8 ani, Horia Brenciu și Alice traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Artistul este foarte fericit și mandru de familia pe care o are. Deși au grija de patru copii și viața lor este destul de solicitanta, Horia Brenciu și partenera sa iși fac intotdeauna timp și pentru ei. Cantarețul nu o neglijeaza…

- Misha este activa in mediul online și pastreaza constant legatura cu fanii, impartașind cu ei momentele importante. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand fosta soție a lui Connect-R a distribuit cateva imagini cu parinții sai.