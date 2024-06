Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit in mediul online, de aceasta data nu doar cu dezvaluiri incendiare despre relația cu dansatoarea, ci și dovezi. Cornel pare ca nu se lasa și este decis sa mearga pana in panzele albe pentru a arata ca a fost pacalit și pentru a-și recupera banii.

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit, in urma cu cateva zile, cu noi detalii despre relația pe care a avut-o cu dansatoarea, dar nu a durat mult, caci s-a trezit ca i-au fost inchise conturile de Facebook și TikTok, acolo unde a fost incurajat de internauți sa spuna lucrurilor pe nume. Cornel…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean pare ca nu se lasa! Cornel a revenit in mediul online cu noi dezvaluiri despre perioada in care forma un cuplu cu dansatoarea. Nici Bogdan de la Ploiești nu a scapat, asta pentru ca, de curand, și pe el l-a luat peste picior.

- Scandalul dintre Cristina Pucean și fostul iubit pare ca ia, din nou, amploare! Barbatul spune ca nu se lasa pana nu spune tot adevarul despre perioada in care a format un cuplu cu dansatoarea. Cornel iși vrea banii inapoi, dupa ce susține ca ar fi pacalit.

- In ultimele zile, in mediul online au aparut diferite fotografii in care Cristina Pucean, iubita și totodata dansatorea lui Bogdan de la Ploiești, este alaturi de un alt barbat. Inițial nu s-a știut cine este cel alaturi de care apare fosta concurenta de la Romanii au Talent, insa pana la urma s-a facut…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre controversa pe care a creat-o pe rețelele de socializare! Tanarul, cel care a avut o relație de 6 luni cu iubita lui Bogdan de la Ploiești, inainte ca aceștia sa fie impreuna, face acuzații grave la adresa ei și a…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare s-au viralizat mai multe imagini in care Cristina Pucean apare in compania altui barbat decat Bogdan de la Ploiești. Fanii se intreaba acum ce se intampla, de fapt. Sunt imaginile mai vechi, sau cei s-au desparțit din nou?! SpyNews.ro…

- Bogdan de la Ploiești și Rareș Mariș sunt pe locul 1 in trendingul romanesc cu o manea inspirata din unul dintre cantecele Gaștii Zurli. In videoclip apare și Lulu, bucatarul care a parasit Gașca Zurli.