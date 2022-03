Zen Sushi, un concept de restaurante ce transformă sushi din mâncare în stare zen. Inclusiv pe terasă Se intampla des sa sustinem ca mancarea e rupta din rai. Ne alinta papilele gustative, ne alina poftele si ne duce cu sufletul in cultura careia ii este specifica. Cu ideea aceasta mai departe au plecat si fondatorii lantului Zen Sushi, un concept de restaurante ce transforma sushi din mancare in stare zen rupta din rai. Noi iti povestim cum, de ce si de cand se intampla asa, dar si cum au integrat inclusiv terasa in conceptul lor deja bine cunoscut in Bucuresti. Daca iei ocazional masa in oras, cu siguranta ai cateva locatii preferate. Bistro X pentru cele mai bune cocktail-uri, restaurantul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

