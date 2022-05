Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, scrie news.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat, intr-un mesaj video, ca autoritatile…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a inaintat Radei Supreme un proiect de lege pentru prelungirea regimului legii marțiale cu inca 30 de zile incepand cu 24 martie, scrie usnews.com cu referire la Reuters. Proiectul privind aprobarea decretului prezidențial „Cu privire la extinderea legii marțiale…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a omis pe etnicii romani din urarea oficiala de Ziua Unitații Ucrainei. In mesajul președintelui de la Kiev erau menționați ucrainenii, rușii, tatarii și maghiarii, dar nu și romanii, deși sunt a treia cea mai mare comunitate etnica din Ucraina. Gestul…

- Ucraina CONFISCA bunurile Rusiei și ale rezidenților ruși din țara. Președintele Zelenski a semnat Ucraina CONFISCA bunurile Rusiei și ale rezidenților ruși din țara. Președintele Zelenski a semnat Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi o lege care permite naționalizarea tuturor bunurilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut din nou președintelui rus Vladimir Putin sa accepte un dialog, subliniind ca Ucraina este pregatita sa vorbeasca și sa caute compromisuri, dar nu este pregatita sa capituleze. „In primul rand, sunt pregatit pentru un dialog, dar nu suntem pregatiți…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus joi legea marțiala in Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei. Ucraina declara pentru a doua oara in istoria țarii legea marțiala, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Legea marțiala a mai fost decretata in 2018 de fostul președinte al țarii, Petro…

